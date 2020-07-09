Открывшая бордель семья из Новосибирска обжаловала приговор суда

Фото Pixabay

Суд приговорил к реальным срокам семью Ивановых из Новосибирска за организацию и вовлечение в проституцию; родственники не согласились с решением и обжаловали его в вышестоящей инстанции.

Семья, которую осудили за организацию и вовлечение в проституцию, подала жалобу на приговор. Об этом Сиб.фм сообщил прокурор Калининского района Игорь Шадрин. По его словам, подано сразу несколько апелляционных жалоб.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в июле Калининский районный суд приговорил семью Ивановых к реальным срокам за организацию борделя. Руководили публичным домом супруги Тамара и Евгений Ивановы, а помогал им их общий сын Юрий, признал суд.

Их подельники, Евгения Синицына, Екатерина Ткачёва, Елена Безуглова и Ольга Руденко, также признаны виновными в организации преступления. Женщин приговорили к году условного заключения с аналогичным испытательным сроком. Приговоры не вступили в законную силу.

В ходе следственных действий удалось выяснить, что фигуранты занимали должности охранников, диспетчеров, водителей и организаторов проституции. Бордель работал на протяжении почти 10 лет, а его руководитель, Тамара Иванова, ранее уже была судима за аналогичные преступления.

Напомним, в сентябре обанкротился крупнейший европейский бордель.