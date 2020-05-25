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«Первые на очереди»: власти ответили обманутым дольщикам ЖК «Новомарусино»

сегодня 09:14

Фото из группы «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте»

Дольщики ЖК «Новомарусино» провели серию одиночных пикетов на Красном проспекте в Новосибирске; в региональном минстрое прокомментировали ситуацию.

В министерстве строительства Новосибирской области отреагировали на серию одиночных пикетов, которые провели накануне обманутые дольщики ЖК «Новомарусино».

«Дольщики Новомарусино стоят первыми на очереди по решению их проблемы через механизм ППК «Фонд». Правительство Новосибирской области уже направило соответствующее ходатайство. Теперь ситуация зависит от внешнего арбитражного управляющего, который должен как можно скорее сформировать реестр дольщиков в порядке, установленном законодательством», — говорится в ответе заместителя министра строительства региона Алексея Колмакова.

12 сентября обманутые дольщики с плакатами встали в разных местах Красного проспекта, чтобы привлечь внимание к своей проблеме, которая не решается уже несколько лет.

Как ранее писал Сиб.фм, застройщик микрорайона «Новомарусино» – ООО «Доступное жильё Новосибирск» — в июне 2019 года был признан банкротом. Против бывшего директора компании было возбуждено уголовное дело по статье 201 уголовного кодекса России. Обманутыми дольщиками признаны более 750 человек.

Напомним, в мае сообщалось, что ЖК «Новомарусино» планируют достроить при помощи федерального фонда.

Автор:
Маргарита Мастеркова

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Теги

обманутые дольщики
Новосибирская область

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