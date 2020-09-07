По 10 тысяч на ребёнка: новые выплаты на детей получат россияне
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Кабинет министров выделил дополнительно 1,73 млрд рублей на детские выплаты; получат поддержку родители детей до трёх лет.
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ о предоставлении регионам дополнительных средств на детские выплаты. Деньги направят в восемь регионов на пособия детям возрастом до трёх лет. Об этом сообщил ТАСС.
Выплаты получат семьи, в которых родился третий ребёнок. На него будут выплачивать в среднем 10,4 тысячи рублей. Выплаты продлятся до трёхлетия ребёнка. Получать пособия можно будет и на последующих детей.
Деньги на выплаты получат следующие регионы: Республика Башкортостан, Северная Осетия – Алания, Удмуртская и Чувашская республики, Иркутская, Ленинградская и Сахалинская области и Чукотский автономный округ.
Всего выплаты будут получать около 517 тысяч нуждающихся семей.
Напомним, 13 сентября кабмин выделил дополнительные 1,89 млрд рублей на выплаты сотрудникам, работающим с коронавирусными больными.
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