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По 10 тысяч на ребёнка: новые выплаты на детей получат россияне

сегодня 11:33

Фото с сайта pixabay.com

Кабинет министров выделил дополнительно 1,73 млрд рублей на детские выплаты; получат поддержку родители детей до трёх лет.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ о предоставлении регионам дополнительных средств на детские выплаты. Деньги направят в восемь регионов на пособия детям возрастом до трёх лет. Об этом сообщил ТАСС.

Выплаты получат семьи, в которых родился третий ребёнок. На него будут выплачивать в среднем 10,4 тысячи рублей. Выплаты продлятся до трёхлетия ребёнка. Получать пособия можно будет и на последующих детей.

Деньги на выплаты получат следующие регионы: Республика Башкортостан, Северная Осетия – Алания, Удмуртская и Чувашская республики, Иркутская, Ленинградская и Сахалинская области и Чукотский автономный округ.

Всего выплаты будут получать около 517 тысяч нуждающихся семей.

Напомним, 13 сентября кабмин выделил дополнительные 1,89 млрд рублей на выплаты сотрудникам, работающим с коронавирусными больными.

Автор:
Денис Калин

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Теги

выплаты
детские пособия

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