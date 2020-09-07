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По результатам экзитпола «Единая Россия» набирает большинство в Законодательном собрании Новосибирской области

сегодня 01:10

Фото pixabay.com

Новосибирцы, выйдя с избирательных участков, рассказали социологам как проголосовали; опрос проводил ВЦИОМ.

Наибольшее число голосов в региональном парламенте набирает «Единая Россия» — 37,9%. Такой ответ дали новосибирцы в ходе опроса ВЦИОМа. Предлагалось ответить, за какие партии проголосовали избиратели. Имена респондентов и прочие социально – демографические характеристики не уточнялись.

Далее, в процесс убывания: КПРФ (20,2%), ЛДПР (13,6%), «Новые люди» (5,9%) и «Родина» (5,6%). Опрошено 61,9% избирателей на 150 избирательных участках.

Напомним, 13 сентября ЦИК опубликовал предварительные данные по новосибирским выборам.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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