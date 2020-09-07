Поделили округа: итоги выборов депутатов горсовета

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм

«Единая Россия» намерена сформировать фракцию большинства в новосибирском городском совете; к ним примыкают депутаты-самовыдвиженцы.

13 сентября в Новосибирске прошли выборы депутатов городского совета Новосибирска и областного законодательного собрания. По заявлению облизбиркома, голосование в целом прошло без особых нарушений, а большинство заявлений о них не подтвердились. Журналист Сиб.фм рассказывает, кто прошел в горсовет и заксобрание и чего от выигравших депутатов ждать в ближайшее время.

Как разделились голоса

Ожидаемо статус партии власти подтвердила «Единая Россия» — у них больше всего выигравших: 23 человека. Все ключевые персоны единороссов сохранили свои места в горсовете – в первую очередь, это Дмитрий Асанцев, Алексей Джулай, Екатерина Митряшина, Игорь Титаренко, Игорь Кудин и Сергей Бондаренко.

Лидерство удержала «Единая Россия» и на выборах в Заксобрание: из 38 одномандатных округов единороссы заняли 27 мест, плюс два лояльных самовыдвиженца и один независимый кандидат. По партийным спискам «ЕР» получила 17 мандатов из 38.

Источник в штабе партии «Единая Россия» отметил, что результата добиться удалось в том числе благодаря мобилизации, которую провели единороссы во время пандемии коронавирусной инфекции.

"Поскольку пандемия коронавируса коснулась всех, невзирая на партийную принадлежность, а на борьбу с ней встал в первую очередь наш партийный ресурс, мы смогли охватить те слои населения, которые до этого были вне политической повестки. Они оценили наши усилия по борьбе с коронавирусом, и мы привлекли в партию значительное количество новых сторонников", — считает собеседник.

КПРФ сумела провести в горсовет восемь человек: это Георгий Андреев (округ №3), Антон Тыртышный (округ №7), Александр Бурмистров (округ №27), Павел Горшков (округ №42), Андрей Любавский (округ №43), Алексей Михайлов (округ №44), Виктор Стрельников (округ №47) и Антон Бурмистров (округ №48). Сильнее всего позиции коммунистов оказались в Первомайском районе – эксперты отмечают, что это напрямую связано с использованием админресурса: ключевые посты в администрации Первомайского района занимают коммунисты.

Два кандидата, шансы на победу которых казались стопроцентными, неожиданно проиграли, уступив соперникам от несистемной оппозиции – это Дмитрий Лобыня на округе №40 и Ренат Сулейманов на 49-м.

Партия ЛДПР, которую на этапе агитации обвиняли в масштабных провокациях, получила 5 мандатов. Почти по всем округам победа была, что называется, с натяжкой – скорее всего, избирателей заставила сомневаться информация об аффилированности либерал-демократов со строительной ГК «Расцветай».

Коалиция несистемной оппозиции «Новосибирск 2020», хоть и сумела выиграть четыре округа, заявленной цели не достигла – сформировать фракцию у них не получится, т.к. набрать необходимый минимум в 5 кандидатов не удалось. Не смотря на поддержку широко разрекламированного Навальным «Умного голосования», больше 20 кандидатов от альянса провалились. Стало окончательно понятно – креативных технологий для победы недостаточно. И работать на округах нужно начинать задолго до старта избирательной кампании, как это делали оппоненты.

Что будет дальше

Главная интрига ближайших дней – формирование фракций в горсовете. Политологи отмечают, что сейчас вновь избранных политиков ждет процесс переговоров, а партийных лидеров – борьба за получивших мандат самовыдвиженцев.

Наиболее сильная фракция, очевидно, будет сформирована у «Единой России» — по некоторым оценкам, в нее могут войти 28 человек. Это 23 единоросса и как минимум три самовыдвиженца, лояльных партии. Еще несколько человек, по словам источников в горсовете, уже получили предложение примкнуть к большинству и дадут ответ в ближайшее время.

По сообщению СМИ, вступить во фракцию «Единой России» уже решили несколько депутатов. Например, депутат от округа №41 Андрей Гудовский. Еще одним самовыдвиженцем, который войдет во фракцию, стала Лилия Гончарова с округа №34. Она подтвердила журналисту Сиб.фм, что уже написала соответствующее заявление.

"Это действительно так. Я долгое время работаю помощницей депутата от «Единой России» Николая Тямина и считаю, что в большинстве эффективнее работать на округе. Поддержка всегда нужна, без нее сложно чего-то добиться и продвинуть решение проблем наших избирателей", — рассказала Сиб.фм Лилия Гончарова.

А вот шансы на создание депутатского объединения несистемной оппозиции эксперты оценивают как крайне низкие. Кандидатов от коалиции в горсовете всего 4 человека.