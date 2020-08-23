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Порно способно нанести вред здоровью

сегодня 20:33

Фото axisneuron.eu

Отношение к порно – очень разное, от резкого неприятия и осуждения до поощрения; выяснилось, что порно вредит здоровью.

Необычное исследование провело издание The Conversation, опросив экспертов относительно негативного воздействия порно. Заключение однозначное – вреди для здоровья есть и серьёзный.

Эксперт из области здравоохранения Меган Лим отмечает чёткую и доказанную связь между просмотром порно и насилием, агрессивным сексуальным поведением и даже психическими расстройствами. Еще несколько экспертов дополнили картину сексизмом, неравенством полов и унижением женщин.

Есть и те, кто отмечает позитивную роль порно. Например, исследователь интимной жизни Андреа Уэйлинг полагает, что порнография вводит молодёжь во взрослую жизнь и позволяет обрести уверенность в постели. Кроме того, через мастурбацию при просмотре, люди познают собственное тело и снимают напряжение и стресс.

Большинство экспертов утверждает, что порно приносит психологические проблемы зрителям, начинающим сравнивать себя с профессиональными порноактёрами, искажает восприятие секса. Особенно много проблем порно несёт как раз молодёжи, ещё не имеющей серьёзного опыта интимной жизни и взаимоотношений в целом.

Напомним, 23 августа Ольга Бузова поделилась трудностями подготовки к ледовому шоу.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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