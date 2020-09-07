Пожилого таксиста убили ночью и сбросили его тело в озеро в Новосибирской области

Фото из открытых источников

В Новосибирской области молодая пара убила таксиста; злоумышленников нашли по горячим следам.

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении жителей Куйбышевского района, 29-летнего мужчины и 20-летней девушки, которые подозреваются в убийстве пожилого таксиста в Новосибирской области. Об этом сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

По данным следствия, ночью 13 сентября 68-летний житель Барабинска занимался частным извозом на личной машине. Он подобрал на дороге голосующую пару, которая попросила подвезти их в село Серебрянка Чулымского района.

«В пути следования, на перекрёстке автодорог Чулым — Ужаниха и Чулым — Золотая Грива, злоумышленники решили убить потерпевшего. 29-летний пассажир, сидевший на заднем сиденье, набросил шнурок на его шею и начал тянуть. Понимая, что потерпевший продолжает подавать признаки жизни, попросил вторую соучастницу присоединиться к совершению особо тяжкого преступления, а именно продолжать душить потерпевшего, сам же перелез на переднее сиденье и начал наносить последнему множественные удары по телу», — говорится в сообщении пресс-службы.

Злоумышленники обмотали тело потерпевшего скотчем и утопили мужчину в озере Иткуль, а его автомобиль подожгли.

Следователи и полицейские задержали подозреваемых по горячим следам. В ходе следствия они признались в преступлении. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, в суд направили уголовное дело на обидчивого убийцу.