Предварительные итоги выборов в горсовет Новосибирска

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

В системе ГАС «Выборы» опубликованы предварительные итоги выборов в горсовет Новосибирска; много неожиданностей.

Опубликованы предварительные итоги выборов в совет депутатов города Новосибирска.

Партия «Единая Россия» теряет в совете депутатов Новосибирска сразу 11 мест. При этом «ЕР» оставляет за собой большинство мест. По предварительным данным, в горсовете будет 22 депутата-единоросса.

КПРФ также сдала позиции. В прошлом созыве в горсовете было 11 коммунистов, теперь только 8.

Фракция ЛДПР увеличивается с 2 до 4 депутатов. Прошли по одному кандидату от «Зелёных» и «Родины».

«Справедливая Россия» не получает места в горсовете.

На 14 городских округах победу одерживают самовыдвиженцы.

Из действующих 42 депутатов лишь 25 побеждают на выборах и остаются в горсовете.

Напомним, оппозиционный депутат в Новосибирске обошёл на выборах вице-спикера горсовета.