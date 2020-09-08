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Прощай, брюнетка: Мирослава Карпович стала блондинкой ради Павла Прилучного

вчера 22:52

Фото Instagram

Ситуация внутри пары Карпович – Прилучный развивается; Мирослава решила стать блондинкой – этот колор больше нравится Павлу.

Мирослава Карпович перестала быть жгучей брюнеткой, преобразившись в блондинку. Сделала она это ради нынешнего своего возлюбленного – Павла Прилучного.

Итогами преображения Карпович поделилась в Интернете. Влюблённые живут вместе, с детьми Прилучного Мирослава уже нашла общий язык.

Роман закрутился ещё когда Прилучный был женат на Агате Муцениеце.

Напомним, 13 сентября Прилучный выставил на торги особняк, где жил с Муцениеце.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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