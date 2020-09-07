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«Путь воина»: новосибирский чемпион Роман Власов отправился на сборы в Кабардино-Балкарию

сегодня 10:11

Фото instagram.com/vlasovroma90

Роман Власов вернулся к интенсивным тренировкам; спортсмен провёл лето, путешествуя.

Олимпийский чемпион Роман Власов, который родом из Новосибирска, отправился на сборы в Кабардино-Балкарскую Республику. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

«Первый сбор в Кабардино-Балкарской Республике. Спортивный путь — это всегда как подъём на высокую гору. Тяжело, но в конце всё воздаётся тем, кто шёл, не останавливаясь и не оборачиваясь назад», — написал Власов.

До этого прославленный спортсмен приезжал на турнир памяти Абдулманапа Нурмагомедова. Власов дружен с его сыном — бойцом Хабибом Нурмагомедовым. Турнир проходил в Москве.

Напомним, Роман Власов рассказал о значении даты 5 августа для него.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

0

Теги

спорт
Новосибирская область
Роман Власов

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