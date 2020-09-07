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Путин и Лукашенко начали переговоры один на один

сегодня 19:38

Фото president.gov.by

Путин и Лукашенко начали переговоры один на один; 14 сентября президент Белоруссии прилетел в Сочи.

Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко начались в Сочи в формате один на один, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Это первая личная встреча лидеров двух стран после президентских выборов в Белоруссии 9 августа, после которых в республике продолжаются массовые протесты.

Как поведал СМИ пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, переговоры между Александром Лукашенко и Владимиром Путиным, которые проходят в резиденции «Бочаров ручей», продлятся «сколько потребуется». Мероприятие проходит без журналистов, заявлений для прессы не запланировано.

Среди прочей повестки, Путин и Лукашенко обсудят тему реструктуризации госдолга Белоруссии перед Россией, вопросы интеграции в Союзное государство, совместные проекты в энергетике. Это первый зарубежный визит белорусского лидера после переизбрания в августе.

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Их результаты вызвали массовые протесты, а тысячи людей вышли на улицы. Они считают, что результаты голосования были сфальсифицированы. По данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

Напомним, в Сочи белорусский президент прибыл около 11:00 мск в понедельник, 14 сентября.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

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Теги

Владимир Путин
переговоры
Александр Лукашенко

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