Путинские выплаты на детей: какого числа придут в сентябре 5 000, 10 000 и 3 000 рублей

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Когда придут в сентябре семьям обещанные от Путина на ребёнка 10 000, а когда – 6 018 рублей; обо всём по порядку в цифрах и фактах.

Когда родителям ждать выплаты пособий от президента России Владимира Путина, спрашивают россияне. Так, детские пособия по линии соцзащиты выплачивают не позднее 26 числа каждого месяца, выплаты по 10 000 рублей от президента России на каждого ребёнка родители уже получили 1 июня и 1 июля. Но не все семьи.

Отметим, путинские выплаты — это не только 10 000 рублей в июне и июле, которые начислили семьям на каждого ребёнка. Это и пособие по уходу за ребёнком до 3 лет, действующее с 2018 года, и новое пособие семьям с детьми от 3 до 7 лет, и прибавка к пособию по безработице по 3 000 рублей россиянам, у которых есть несовершеннолетние дети. Но есть главное правило — на деньги от президента могут рассчитывать семьи с небольшим доходом.

Дети от 0 до 3 лет – по 12 037 рублей до 26 числа

Выплата на детей от рождения и до 3 лет осуществляется ежемесячно, но не позднее 26 числа каждого месяца, следующего за месяцем приёма и регистрации заявления о назначении выплат с документами. Пособие назначается при условии, что средний доход семьи в месяц не превышает 2-кратного размера прожиточного минимума. При этом деньги заплатят родителям, чей ребёнок появился на свет с 2018 года. Размер пособия равен прожиточному минимуму в регионе. К примеру, в Новосибирской области это 12 037 рублей.

Дети от 3 до 7 лет – по 6 018 рублей в первый день месяца

Весной 2020 года президент Путин анонсировал новое пособие на детей из-за коронавируса. Теперь дети от 3 до 7 лет, растущие в семье с низкими доходами, получают пособие в размере половины прожиточного минимума в каждом конкретном регионе. Срок получения выплаты — также 26 число месяца, следующего за датой подачи заявления. Ежемесячно на протяжении года семьям выплачивают по 6 018 рублей. Обязательное условие получения выплаты – на одного члена семьи не должно приходиться более 11 738 рублей.

Детям безработных родителей — по 3 000 рублей, но в индивидуальную дату

Гражданам, признанным в установленном порядке безработными начиная с 1 марта и имеющим детей в возрасте до 18 лет, размер пособия по безработице увеличивается на 3 000 рублей за каждого ребёнка одному из родителей.

Также напомним, родители в Новосибирской области могут рассчитывать и на иную поддержку:

1. Ежемесячное пособие на ребёнка в размере 344,91 рубля;

2. Областной семейный капитал при рождении третьего и последующего ребёнка в размере 108 160 рублей;

3. Ежемесячная денежная выплата в размере прожиточного минимума для детей, на третьего и последующих детей из числа многодетных семей в размере 11 698 рублей;

4. Единовременное дополнительное пособие при рождении ребёнка в молодой семье в размере 6 000 рублей на первого ребёнка, 12 000 рублей — на второго, 18 000 рублей на третьего и последующих детей;

5. Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, в размере 20 % от платы на первого ребёнка, 50 % — на второго, 70 % — на третьего и последующих детей.

Напомним, в России допустили выплату пенсионерам по 5 тысяч рублей в октябре на День пожилого человека.