Рабочий погиб при обрушении на шахте в Кузбассе: СК начал проверку

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В Кузбассе произошло ЧП; при обрушении шахты погиб один человек, другой пропал.

Следственные органы начали проверку по факту обрушения шахты в Белово. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Кемеровской области.

Во время происшествия в шахте погиб один человек, горноспасатели нашли и подняли на поверхность тело 37-летнего проходчика. Еще одного шахтёра не могут найти.

По предварительным данным, на месторождении произошёл внезапный выброс угля и газа, после чего шахта обрушилась.

Как ранее писал Сиб.фм, утром в понедельник, 14 сентября, стало известно об обрушении шахты «Чертинская-Коксовая». На момент ЧП в забое находились 95 человек, 87 из них эвакуировались, шестеро остались для поддержания жизнеобеспечения шахты, ещё двое рабочих погибли.

Напомним, медведь пришёл на шахту в Кузбассе.