Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
ВЫБОРЫ - 2020

Лента новостей

Рабочий погиб при обрушении на шахте в Кузбассе: СК начал проверку

сегодня 16:31

Фото pixabay.com

В Кузбассе произошло ЧП; при обрушении шахты погиб один человек, другой пропал.

Следственные органы начали проверку по факту обрушения шахты в Белово. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Кемеровской области.

Во время происшествия в шахте погиб один человек, горноспасатели нашли и подняли на поверхность тело 37-летнего проходчика. Еще одного шахтёра не могут найти.

По предварительным данным, на месторождении произошёл внезапный выброс угля и газа, после чего шахта обрушилась.

Как ранее писал Сиб.фм, утром в понедельник, 14 сентября, стало известно об обрушении шахты «Чертинская-Коксовая». На момент ЧП в забое находились 95 человек, 87 из них эвакуировались, шестеро остались для поддержания жизнеобеспечения шахты, ещё двое рабочих погибли.

Напомним, медведь пришёл на шахту в Кузбассе.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

0

Теги

Кузбасс
шахта
Обрушение

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

37450
122 смерти за сутки: коронавирус в России
33639
Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 7 сентября
29830
Новое пособие для безработных: в Совфеде назвали условия для получения выплат
25402
Коронавирус в Новосибирской области: ситуация на 7 сентября
25391
Коронавирус в мире: последние новости о COVID-19 к 9 сентября - гробы для нарушителей масочного режима в Индонезии, карантин словацкого министра, очаг в отделении ООН
18539
Карантин в школах Новосибирской области: Минздрав и Минобразование подписали совместный приказ
18439
Три смерти и 56 новых заболевших: коронавирус в Новосибирске на 10-35 9 сентября