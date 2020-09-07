Расчленённое тело мужчины нашли в Кузбассе

Фото СК РФ

В Кемеровской области возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины; расчленённое тело нашли в реке.

Следственный комитет по Кемеровской области возбудил уголовное дело по статье «Убийство» после обнаружения в реке Уса в Междуреченске фрагментов расчленённого тела мужчины.

Как сообщает СК, в вечернее время 11 сентября местный житель заметил в реке тело человека, вызвал сотрудников полиции. В настоящее время устанавливается личность потерпевшего, проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица, причастного к совершению преступления. Назначен ряд судебных экспертиз. Будет установлена причина и давность смерти потерпевшего.

Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела взято на личный контроль руководством управления.

Напомним, в Кузбассе ребёнка насмерть придавила рухнувшая стена дома.