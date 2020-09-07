Регулярный секс: какую пользу он приносит

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Регулярный секс сближает влюбленную пару и приносит людям много удовольствия; ученые рассказали, что он еще и приносит большую пользу для здоровья.

Регулярный секс заметно влияет на взаимоотношения партнеров. Есть мнение, что если у пары часто происходит хороший секс, можно даже и не заметить разницу во взглядах и мыслях. Но эксперты рассказывают, что это не единственный плюс. Частый секс очень позитивно сказывается на состоянии всего организма и делает его здоровее.

Слова ученых приводит издание The sun. Там цитируют слова известного сексолога Кейт Тейлор. По ее словам, секс крайне положительно сказывается на здоровье. Люди, которые занимаются любовью как минимум три раза в неделю, укрепляют свой иммунитет.

Кроме того, во время секса вырабатываются гормоны радости — эндорфины, окситоцин и дофамин. Из-за этого люди с регулярными занятиями любовью гораздо реже испытывают депрессию.

И последнее — секс действительно помогает мышцам держаться в тонусе, избавляет от многих болей, в том числе от мигреней, а также улучшает сон.

Напомним, эксперты рассказали, что кроме желания побуждает людей заниматься сексом.