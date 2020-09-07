Российскую школьницу изнасиловали в пятизвёздочном турецком отеле

Фото hurriyet.com.tr

Официант изнасиловал в пятизвёздочном отеле Турции российскую школьницу; в дело вмешалось российское консульство.

В одном из пятизвёздочных отелей турецкой Антальи изнасиловали российскую школьницу, приехавшую на отдых с семьёй. Об этом пишет Hürriyet. По информации издания, 15-летняя россиянка «подверглась сексуальному насилию в своём номере» со стороны официанта объекта размещения.

Впоследствии семья пострадавшей обратилась к персоналу отеля с просьбой вызвать полицию или команду жандармерии, однако его руководство предприняло все действия, чтобы скрыть произошедшее и не навредить репутации бизнеса.

В результате россияне направились в местную прокуратуру и написали заявление на официанта и всё руководство отеля. Кроме того, консул России в Анталье Иван Степанов также оформил обращение в Министерство туризма и Ассоциацию туристических отельеров Средиземноморья.

В свою очередь руководство гостиницы считает виновной в произошедшем саму девушку и распространяет соответствующую информацию в местной прессе.

«Обвиняемый работает у нас четыре года. Он видел, как русская девушка целовалась с другим отдыхающим. Она сама провоцировала его», — заявил генеральный менеджер Фатма Доган.

Напомним, обворовавшая российскую исполнительницу Наташу Королёву девушка оказалась беременна от Тарзана.