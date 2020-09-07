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Россиянам запретят парковаться на «островках безопасности»

сегодня 19:08

Фото pixabay.com

Россиянам запретят парковаться на «островках безопасности»; Минтранс и ГИБДД подготовили масштабный проект изменений в существующие ПДД.

Минтранс России и ГИБДД подготовили масштабный проект изменений в ПДД, который включает в себя в частности новые правила тонировки, запрет парковки на «островках безопасности», расширение зоны действия знаков «Стоянка запрещена».

Как пишет «Коммерсант», будут запрещены стоянка и остановка на так называемых островках безопасности — сегодня это разрешено. Ведомство решило отказаться от такой нормы из-за частых наездов на стоящие машины. Планируется, что данное решение существенно снизит аварийность на дорогах.

Кроме того, как отмечается в документе, лимит на пропускаемость света лобовым стеклом может быть скорректирован с 75 % до 70 %. При этом на другие стёкла пороговые нормы не определяются.

Нововведения коснутся и автоаптечек. После принятия поправок можно будет использовать в машине любую медицинскую аптечку, огнетушитель и знак аварийной остановки, а не те, на которые ссылается ГОСТ 2001 года.

Также зона действие знака «Остановка запрещена» будет прекращаться после знака «Парковка». Таким образом власти решили внемлить многочисленным жалобам разгневанных автолюбителей. Сейчас нередки случаи, когда машины эвакуировали из парковочных карманов под знаком P, а инспекторы ссылались на то, что де-юре автомобиль стоял в запретной зоне.

Напомним, прокуратура Оренбургской области проводит проверку в связи с тем, что слепому на оба глаза мужчине из города Медногорска было выдано водительское удостоверение.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

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Теги

пдд
изменения
островок безопасности

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