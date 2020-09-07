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Самовыдвиженцы и члены оппозиционных партий победили на выборах в думу Томске

сегодня 09:47

Фото пресс-службы гордумы Томска

В Томске итоги выборов в местную думу приняли неожиданный поворот; большинство мандатов займут представители оппозиционных партий и самовыдвиженцев.

На выборах в думу Томска члены оппозиционных партий и самовыдвиженцы обошли по численности депутатов от «Единой России». Об этом свидетельствуют данные горизбиркома.

После обработки 100 % бюллетеней по единому избирательному округу расклад голосов по партиям следующий: «Единая Россия» набрала 24,4 7% голосов, КПРФ — 17,55 %, «Новые люди» — 15,06 %, ЛДПР — 14,43 %, «Справедливая Россия» — 11,21 %, «Яблоко» — 9,17 %, «Партия Роста» — 5,33 %. Между партиями распределяется 10 мандатов.

По результатам обработки 91 % бюллетеней по одномандатным округам, в 18 из 27 округов победили либо самовыдвиженцы, либо оппозиционные кандидаты. Представители «Единой России» победили только в девяти округах. В этом созыве предусмотрено 37 мандатов для депутатов, избираемых по одномандатным округам.

Напомним, озвучены предварительные итоги выборов в новосибирский горсовет.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

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Теги

выборы
Томская область

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