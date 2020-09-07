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Самые сильные женщины по знаку зодиака

сегодня 14:07

Фото goodfon

Астрологи назвали самых сильных женщин по знаку зодиака; они знают, как привлечь успех и любимого мужчину.

Звёзды наградили женщин, рождённых под этими знаками зодиака, самыми сильными чертами характера.

Козерог

Сильная сторона женщин, рождённых под знаком Козерога, – это целеустремленность. Если ей в жизни чего-то захотелось, то она этого точно добьётся. Для достижения целей такие женщины редко обращаются за помощью к мужчинам. Они умны, привлекательны и ответственны. У Козерогов ангельское терпение и твёрдый характер. Они безумно красивые и женственные, когда успевают уделять время не только карьере, но и себе. Женщина-Козерог справится с любыми сюрпризами судьбы.

Овен

Овен находится на втором месте среди сильных женщин по знаку зодиака. Такая девушка разобьёт все преграды на своём пути. Овны энергичные, позитивные, стремятся прямо к цели. Они всегда уверены в своём выборе и никогда не слушают советы и сплетни со стороны. Им никогда не придёт в голову тратить время на флирт. Если женщинам-Овнам нравится мужчина, то они говорят об этом сразу в лицо. Если получат отказ, не станут разводить сопли и тратить время. Овны не принимают помощь и достигают высот сами.

Скорпион

Женщины-Скорпионы считаются самыми воинственными и горячими. Природа наградила их сильнейшей интуицией. Такие женщины целеустремлённые, они ставят перед собой чёткие задачи и выполняют их, как достижения в игре. Своей страстью Скорпионы захватывают мысленно и физически. Они добиваются своего не только в карьере и бизнесе, но и в любви. Не в коем случае не переходите дорогу женщине-Скорпиону, потому что она никогда это не забудет и при случае отомстит.

Напомним, астрологи назвали три знака зодиака, которые доживут до глубокой старости.

Автор:
Алексей Протасов
Журналист

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Теги

женщины
знаки зодиака
астрологи

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