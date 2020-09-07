Самый «дальний пассажир» пригородных электропоездов в Новосибирской области преодолел 11 тысяч км за лето с помощью мобильного приложения

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Подведены итоги акции «Билет в твоём смартфоне»; компания «Экспресс-пригород» выбрала победителей, которые больше всех путешествовали на пригородных поездах летом.

Компания «Экспресс-пригород» провела акцию «Билет в твоём смартфоне» среди пассажиров пригородных поездов, курсирующих в Новосибирской области, которые в период с 1 июня по 1 сентября 2020 года оформили билеты через мобильное приложение.

Для победы в номинациях «Продвинутый новичок», «По Новосибирску на электричке», «Сибирь из окна электропоезда», «Юный путешественник» участникам необходимо было оформить наибольшее количество проездных документов.

В начале сентября были определены имена 5 победителей, которые получили призы:

– в номинации «Продвинутый новичок» – Яковлев Юрий Александрович (приобрёл 157 билетов в Кузбасском направлении);

– в номинации «По Новосибирску на электричке» – Шитина Надежда Ивановна (оформила 179 проездных документов в южном направлении);

– в номинации «Сибирь из окна электропоезда» – Фукс Александр Витальевич (приобрёл 114 билетов в Южном направлении);

– в номинации «Дальний пассажир» – Филимонова Юлия Витальевна (преодолела наибольшее общее расстояние в 11 070 км в восточном направлении);

– в номинации «Юный путешественник» – Дубровин Андрей Александрович (приобрёл 87 детских билетов в южном направлении).

Отметим, что каждый месяц всё больше пассажиров выбирают мобильное приложение как наиболее удобный способ покупки билетов. Так, в июне с его помощью пассажиры оформили 73 тыс. билетов, а в августе – 95 тыс. билетов. Всего в период проведения акции пассажиры оформили более 250 тыс. таких билетов, что на 15 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Подобные акции мы организуем с момента запуска мобильного приложения «Экспресс-пригород». Это стало уже доброй традицией для наших пассажиров. Развитие бесконтактных способов оплаты – это не только предоставление быстрого и доступного сервиса по оформлению проездных документов, но и одна из важных и необходимых мер профилактики коронавирусной инфекции, реализуемой перевозчиком», – сообщила генеральный директор АО «Экспресс-пригород» Екатерина Куфарева.

Скачать мобильное приложение можно с помощью QR-кода, доступного для сканирования мобильным устройством на объявлениях в электропоездах, на станциях и остановочных пунктах Новосибирского региона ЗСЖД, а также по ссылкам:

для платформы Android – goo.gl/JJ9kYU,

для Apple iOS — goo.gl/JDCuCT, для Windows Phone — goo.gl/tr5yrS.

Напомним, РЖД и Новосибирская область договорились о сотрудничестве в сфере здравоохранения.