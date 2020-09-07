Сейчас не хочется: как правильно отказать в сексе

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Мужчины по статистике чаще хотят секса, чем женщины; как отказать правильно, чтобы не обидеть возбужденного партнера, советуют сексологи.

Есть одно непреложное правило: секс должен происходить по обоюдному согласию. Но у женщин, если им именно в этот момент не хочется заниматься любовью, может возникнуть чувство вины перед партнером. "Надо потерпеть", — считают они. Нет, отвечают им сексологи, терпеть ничего не надо, нужно просто грамотно отказать.

Если женщина по каким-то причинам хочет оттянуть этот момент, то стоит прямо так и сказать. Да, но потом. Мужчина не воспримет это как отказ, скорее как отложенное согласие.

В беседе с порталом "Хочу" сексолог Екатерина Богомолова рассказала, что важно понимать: тело женщины принадлежит только женщине, и никому больше. Оно не должно становиться красивым инструментом для сохранения отношений. Для любой девушки важно слушать свои ощущения. И если вы физически или эмоционально не готовы, то ваше напряжение может передаться и партнеру.

Поэтому если хочется сказать нет, лучше сделать это честно и прямо. Помните: мужчина, которому вы действительно важны, обязательно поймет ваше состояние. Но сексологи при этом напоминают: если ваш партнер постоянный, а секса не хочется регулярно, лучше обратиться к специалисту.

Напомним, ранее эксперты рассказали, какую пользу приносит секс для здоровья.