Шахта обрушилась в Кузбассе: есть жертвы
Фото Сиб.фм
В Кемеровской области произошло обрушение на шахте; погиб как минимум один горняк.
В Кемеровской области произошло обрушение горной породы в забое шахты «Чертинская-Коксовая». Из шахты эвакуированы 87 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники.
По предварительным данным, один человек погиб, связь с ещё одним не установлена.
Напомним, в середине августа четыре человека пострадали при обрушении шахты в Кузбассе.
Ваш комментарий
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают