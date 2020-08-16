Шахта обрушилась в Кузбассе: есть жертвы

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В Кемеровской области произошло обрушение на шахте; погиб как минимум один горняк.

В Кемеровской области произошло обрушение горной породы в забое шахты «Чертинская-Коксовая». Из шахты эвакуированы 87 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники.

По предварительным данным, один человек погиб, связь с ещё одним не установлена.

Напомним, в середине августа четыре человека пострадали при обрушении шахты в Кузбассе.