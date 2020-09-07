Шашлык и пицца: стало известно меню Ефремова в СИЗО

Фото из открытых источников

В СМИ появилась информация о меню, доступном заключённым СИЗО «Водник»; там сидит Михаил Ефремов.

Масс-медиа ознакомились со списком продуктов, который доступен в московском СИЗО-5, больше известном как «Водник», где содержится осуждённый за пьяное ДТП со смертельным исходом Михаил Ефремов. Примерное меню размещено на сайте ФСИН.

Заказать дополнительную еду заключённые могут, переведя средства на лицевой счёт. В меню есть халяльные и вегетарианские блюда. Заказ также можно сделать на любую выбранную дату. Среди готовых горячих блюд значатся утка по-пекински, курица с апельсинами, шашлык, пицца, говядина, курица, рис, картофель и другие наборы.

У Ефремова, как и у других заключённых «Водника», также есть возможность приобрести товары для развлечения. Например, лото или нарды.

Напомним, сокамерники Ефремов рассказали, как актёр ведёт себя в СИЗО.