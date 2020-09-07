«Сибирь» – «Динамо Р»: дата и время матча, где смотреть

Фото пресс-центра ХК "Сибирь"

Новосибирские хоккеисты сыграют с рижским «Динамо» сегодня, 14 сентября на ЛДС «Сибирь»; матч начнётся в 19:30 по новосибирскому времени.

«Сибирь» сыграет с «Динамо» из Риги сегодня, 14 сентября в 19:30 по новосибирскому времени. Прямую трансляцию матча проведут телеканалы ОТС и КХЛ HD.

В предыдущем матче «Сибири» удалось прервать серию поражений из 4-х игр. Обыграли сибиряки пекинский «Куньлунь РС». В одном из самых напряжённых матчей новосибирцы забили пять шайб, отличились: Гуркин, Комаров, Саюстов, Романцев и Первушин. Соперники забросили четыре шайбы.

После пяти матчей «Сибирь» занимает 9-е место в Восточной конференции и 17-е место в таблице общего зачёта с тремя очками.

На 9-м месте в Западной конференции находится следующий соперник новосибирцев – рижское «Динамо». После 3-х матчей команда набрала всего два очка. Предыдущим соперником для европейцев должен был стать «Нефтехимик», но у нескольких его хоккеистов выявили коронавирус.

Таким образом, хоккеисты «Динамо» не выходили на матчи с 8-го сентября, и будут посвежее новосибирцев, которые два дня назад откатали тяжелейший матч. За последние три года «Сибирь» проигрывала «Динамо» лишь однажды. 8 сентября 2018 года рижане выиграли со счётом 3:0, но с тех пор сибиряки удерживают победную серию над прибалтами длиной в три матча.

Напомним, на матч «Сибири» 12 сентября прилетел трёхкратный чемпион мира Александр Овечкин.