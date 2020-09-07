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Сибирские военнослужащие в День танкиста прокатили ветерана ВОВ на танке Т-72

сегодня 14:51

Фотографии пресс-службы ЦВО

В Кемеровской области военнослужащие сделали необычный подарок ветерану ВОВ; старшего лейтенанта в отставке прокатили на модернизированном танке Т-72Б3.

Военнослужащие мотострелкового соединения 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа, дислоцированного в Кемеровской области, в День танкиста устроили сюрприз для ветерана Великой Отечественной войны Анатолия Михайловича Терехова. Его прокатили на модернизированном танке Т-72Б3, сообщили в пресс-службе ЦВО.

«О таком подарке ко Дню танкиста он даже не подозревал. Стать членом экипажа боевой машины, как 75 лет назад, для старшего лейтенанта в отставке Анатолия Терехова и сейчас оказалось посильной задачей», — подчеркнули в ЦВО.

Несмотря на то что танк Т-72БЗ существенно отличается от легендарного Т-34, по словам ветерана, «современная модель более комфортна и автоматизирована».

Сам фронтовик рассказал военнослужащим танкового подразделения о своём участии в боевых сражениях в годы Великой Отечественной войны.

Анатолий Михайлович Терехов был призван на фронт в марте 1944 года. Начинал воевать механиком-водителем танка Т-34 в составе 10-го танкового Днепропетровского корпуса 183-й танковой бригады. Затем был переведён автоматчиком в мотобатальон.

Анатолий Михайлович воевал в составе 2-го Белорусского фронта. Участвовал в освобождении Польши, Восточной Пруссии, Германии и Прибалтики. Награждён орденами Красной звезды и Отечественной войны I степени, медалями «За взятие Кёнигсберга» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне».

Напомним, 7 сентября сержант из Новосибирской области принёс России победу в танковом биатлоне.

Автор:
Росина Мирясова
Журналист

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Теги

ВОВ
праздник
танк
ветеран

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