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Слепой на оба глаза россиянин смог получить водительские права

сегодня 16:04

Фото pixabay.com

Слепой житель Оренбургской области смог получить водительские права; прокуратура проводит проверку.

Прокуратура Оренбургской области проводит проверку в связи с тем, что слепому мужчине из города Медногорска было выдано водительское удостоверение.

Получивший права мужчина с 2004 года стоит на учёте в диспансере под наблюдением офтальмолога, в 2018 году врачи констатировали ему слепоту обоих глаз, сообщает «РИА Новости».

Этот недуг препятствует гражданину в самостоятельном использовании автомобиля и управлении им, поскольку, имея медицинские противопоказания к вождению, он может подвергнуть себя и других участников дорожного движения реальной опасности. Тем не менее в феврале 2018 года гражданину было выдано водительское удостоверение, отмечают в прокуратуре.

Действие водительских прав жителя Медногорска уже было прекращено по решению суда и инициативе прокуратуры, говорится в сообщении. На данный момент в ведомстве выясняют, как инвалид смог получить права.

Напомним, МВД разработало новый регламент по сдаче экзаменов на водительское удостоверение.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

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Теги

водительские права
Оренбургская область
слепой

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