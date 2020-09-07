«Слёзы наворачиваются»: Бузова высказалась о строительстве реабилитационного центра под Петербургом

Фотографии из аккаунта buzova86 социальной сети Instagram

Началось строительство реабилитационного центра «Сердце» для детей с ограниченными возможностями; проект реализуется на пожертвования участников всероссийской акции «Мы вместе».

Под Петербургом началось строительство реабилитационного центра «Сердце» на базе конной школы для детей с ограниченными возможностями здоровья. Телеведущая и певица Ольга Бузова высказалась о начале строительства в своём аккаунте Instagram.

«Смотрю, как начали быстро строить реабилитационный центр под Санкт-Петербургом, и у меня наворачиваются слёзы! Центр в первую очередь важен для детишек с ограниченными возможностями, которым очень нужны специалисты и помощь лошадей. Результаты, которые появляются от такой терапии просто потрясают!» — отметила Бузова.

Певица также выразила надежду, что таких центров по стране, а также добрых сердец и счастливых глаз станет ещё больше.

Проект реализуется не на государственные деньги, а на пожертвования, собранные участниками общероссийской акции «Мы вместе». Отмечается, что получить помощь там смогут дети не только из Петербурга, но и Ленобласти. Кроме того, его будут посещать артисты, музыканты, психологи и изобретатели, идеи которых могут помочь детям справиться с трудностями.

Напомним, вчера Ольга Бузова выступила с первым номером в ледовом шоу.