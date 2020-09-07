Снег выпал в сибирском регионе

Фото «Иркутск сегодня» и из открытых источников

В Иркутской области выпал первый снег; спасатели перешли на усиленный режим работы.

В Слюдянском районе Иркутской области сегодня, 14 сентября, выпал снег. Фотографии прислали в редакцию «Иркутск Сегодня».

Как сообщает издание, по данным Иркутскгидрометцентра, 14 сентября на территории всей области установилась неблагоприятная погода. В ряде районов идут дожди, местами снег. На сегодня прогнозируют в Тулунском, Нижнеудинском, верхнеленских, центральных и южных районах дожди, местами сильные и очень сильные дожди, в горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья с мокрым снегом, туман. Температура +8,+13 °С.

В ГУ МЧС России по Иркутской области сообщили, что спасатели перешли на усиленный вариант несения службы из-за непогоды.

Напомним, 10 сентября снег выпал в Республике Алтай.