Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
ВЫБОРЫ - 2020

Лента новостей

Снег выпал в сибирском регионе

сегодня 10:34

Фото «Иркутск сегодня» и из открытых источников

В Иркутской области выпал первый снег; спасатели перешли на усиленный режим работы.

В Слюдянском районе Иркутской области сегодня, 14 сентября, выпал снег. Фотографии прислали в редакцию «Иркутск Сегодня».

Как сообщает издание, по данным Иркутскгидрометцентра, 14 сентября на территории всей области установилась неблагоприятная погода. В ряде районов идут дожди, местами снег. На сегодня прогнозируют в Тулунском, Нижнеудинском, верхнеленских, центральных и южных районах дожди, местами сильные и очень сильные дожди, в горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья с мокрым снегом, туман. Температура +8,+13 °С.

В ГУ МЧС России по Иркутской области сообщили, что спасатели перешли на усиленный вариант несения службы из-за непогоды.

Напомним, 10 сентября снег выпал в Республике Алтай.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

0

Теги

Иркутская область
снегопад

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

37437
122 смерти за сутки: коронавирус в России
33523
Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 7 сентября
29777
Новое пособие для безработных: в Совфеде назвали условия для получения выплат
25389
Коронавирус в Новосибирской области: ситуация на 7 сентября
25371
Коронавирус в мире: последние новости о COVID-19 к 9 сентября - гробы для нарушителей масочного режима в Индонезии, карантин словацкого министра, очаг в отделении ООН
18483
Карантин в школах Новосибирской области: Минздрав и Минобразование подписали совместный приказ
18419
Три смерти и 56 новых заболевших: коронавирус в Новосибирске на 10-35 9 сентября