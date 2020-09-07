Специалист новосибирского «Вектора» рассказал о реакции добровольцев на новую вакцину от коронавируса

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Специалист новосибирского «Вектора» рассказал о реакции добровольцев на вакцину от COVID; в клинических исследованиях участвуют 100 человек.

Добровольцы хорошо перенесли испытания вакцины от COVID-19. Об этом рассказал заведующий лабораторией новосибирского ГНЦВБ «Вектор» Ильназ Иматдинов. По словам специалиста, в настоящее время вакцина находится на стадии второго этапа клинических испытаний, который должен завершиться в сентябре.

Как сообщил Иматдинов в эфире Первого канала, у всех участников были обнаружены необходимые антитела и только шестеро из пожаловались на болезненные ощущения в месте укола после повторной вакцинации.

«Однако эта проблема решилась сама собой за пару дней. Никаких прочих побочных эффектов не выявлено», — уточнил Иматдинов.

Препарат получил название «ЭпиВакКорона». Первая его партия после регистрации для проведения расширенных клинических исследований будет выпущена в ноябре. По такой же схеме регистрировалась первая отечественная вакцина «Спутник V» центра Гамалеи.

В Роспотребнадзоре ранее отмечали, что разработанная центром «Вектор» вакцина характеризуется высокой степенью безопасности, обусловленной технологией её получения. В ней нет живого вируса — она формирует иммунитет за счёт использования искусственно синтезированных пептидов.

Напомним, врач признал скачок заболеваемости COVID в последние несколько недель в России — формированием массового иммунитета.