Свет от смартфонов вреден для кожи – учёные

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Излучение экранов смартфонов может вредить коже лица; эффект света гаджета сравним с воздействием солнечных лучей.

Дерматолог из центра по борьбе с раком Шьямалар Гунатисан заявил о вреде от использования смартфонов, планшетов и ноутбуков для кожи человека. По его словам, негативные последствия от техники равносильны вреду от солнца. Об этом сообщает «Лента.ру».

«Облучение довольно короткое, но мощное. Оно сразу проникает сквозь кожу», — объяснил учёный-медик.

Дерматолог уточнил, что пять рабочих дней перед цифровым устройством на протяжении примерно шести часов могут оказывать такое же воздействие на кожу, как 25 минут пребывания на полуденном солнце без какой-либо защиты.

«Воздействие синего света, особенно в течение длительного времени, вызывает гиперпигментацию, что может привести к коричневатому оттенку кожи», — цитирует специалиста «Лента.ру».

Медики рекомендуют сокращать время, проведённое у экранов, либо пользоваться солнцезащитными средствами.

Напомним, ранее учёные изобрели «таблетку от страха» для пациентов, беспокоящихся о своём здоровье.