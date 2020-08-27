«Таблетку от страха» изобрели российские учёные

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Учёные из Санкт-Петербурга разработали уникальный прибор, который предупреждает человека о нарушениях в сердечно-сосудистой системе; создатели называют его «таблеткой от страха» для людей, переживающих за своё здоровье.

Уникальный прибор «Кардиоскрин» разработали учёные из Санкт-Петербургского университета ЛЭТИ. Он позволяет быстро диагностировать у человека патологии сердечно-сосудистой системы и предупреждать о проблемах с помощью специального сигнала. Об этом сообщает ТАСС.

Устройство, которое весит всего 80 граммов, считывает электрокардиосигнал и передаёт данные на компьютер лечащего врача.

«"Кардиоскрин" — это таблетка от страха: люди, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, обоснованно переживают за своё здоровье и боятся безболевой патологии, которую они могут не заметить», — объяснил профессор кафедры радиотехнических систем ЛЭТИ Александр Красичков.

По мнению разработчиков, прибор может быть востребован в транспортных и авиакомпаниях. Его могут использовать как люди, относящиеся к группе риска, так и те, кто заботится о своём здоровье.

Напомним, ранее учёные показали прибор, способный обнаруживать коронавирус в воздухе.