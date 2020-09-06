«Танки НАТО точно не пройдут»: грязевая дорога под Омском поглотила машину скорой помощи

Фото «ЧП Омск»

На дороге в Омской области застряла машина скорой помощи; местные жители жалуются на власть и невозможность добраться из одного населённого пункта в другой.

Машина скорой помощи увязла в грязи на дороге в Омской области. Об этом сообщает подписчица группы «ЧП Омск» в социальной сети «ВКонтакте». Как утверждает автор фото, инцидент произошёл по пути из Тары в Васисс.

На снимке видно, что автомобиль не справился с условиями и застрял в дороге, которая превратилась в большую лужу грязи. Вытаскивать машину пришлось другим людям. Комментаторы в соцсетях утверждают, что эта дорога всегда отличалась сложной проходимостью.

«Ох уж эта дорога Тара-Васис, её и дорогой назвать можно только зимой или когда нет дождей, а в остальное время — направление. Больше 30 лет прошло, как уехала из Васиса, все только хуже становится!» — пишет Марина Осипенко (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Другие иронизируют, что таким образом Тара навсегда останется недоступной для иностранного вмешательства.

«Танки НАТО точно не пройдут, браво нашим умным чиновникам!» — пишет Роман Клеймёнов под постом.

Впрочем, не все комментаторы поддержали водителя. Некоторые утверждают, что он сам виноват, потому что решился ехать на «буханке» по сложной трассе.

Напомним, в Новосибирске в начале сентября застрял тягач.