«Танки НАТО точно не пройдут»: грязевая дорога под Омском поглотила машину скорой помощи
Фото «ЧП Омск»
На дороге в Омской области застряла машина скорой помощи; местные жители жалуются на власть и невозможность добраться из одного населённого пункта в другой.
Машина скорой помощи увязла в грязи на дороге в Омской области. Об этом сообщает подписчица группы «ЧП Омск» в социальной сети «ВКонтакте». Как утверждает автор фото, инцидент произошёл по пути из Тары в Васисс.
На снимке видно, что автомобиль не справился с условиями и застрял в дороге, которая превратилась в большую лужу грязи. Вытаскивать машину пришлось другим людям. Комментаторы в соцсетях утверждают, что эта дорога всегда отличалась сложной проходимостью.
«Ох уж эта дорога Тара-Васис, её и дорогой назвать можно только зимой или когда нет дождей, а в остальное время — направление. Больше 30 лет прошло, как уехала из Васиса, все только хуже становится!» — пишет Марина Осипенко (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
Другие иронизируют, что таким образом Тара навсегда останется недоступной для иностранного вмешательства.
«Танки НАТО точно не пройдут, браво нашим умным чиновникам!» — пишет Роман Клеймёнов под постом.
Впрочем, не все комментаторы поддержали водителя. Некоторые утверждают, что он сам виноват, потому что решился ехать на «буханке» по сложной трассе.
Напомним, в Новосибирске в начале сентября застрял тягач.
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