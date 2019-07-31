«Трёхметровое чудовище»: новосибирского грибника перепугал огромный лось

Фото Pixabay

Житель Новосибирска отправился за грибами в Кудряшовский бор и встретился с диким животным; по его словам, лось хоть и был огромного размера, но сам испугался и убежал.

Новосибирец встретил большого лося, когда пошёл за грибами. Об этом Сиб.фм рассказал сам участник истории Дмитрий. По его словам, неожиданная встреча произошла накануне днём в Кудряшовском бору.

«Это было жутко. Я иду по лесу, и передо мной выходит трёхметровое чудовище! Я просто в шоке был. Благо он оказался спокойным и в итоге сам меня испугался», — рассказывает мужчина.

По его словам, больше животное он во время сбора грибов не видел. Стоит отметить, что сообщения о диких зверях в Новосибирске поступали и ранее. На прошлой неделе была обнародована информация, что на территории дендропарка мужчина увидел медведя.

Сотрудники правоохранительных органов совместно с лесным хозяйством провели операцию по его поиску, однако сообщение не подтвердилось.

Напомним, накануне новосибирцы рассказали байки про охоту.