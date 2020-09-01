Ценой своей жизни: десятилетнюю сибирячку посмертно наградили медалью за спасение тонущей подруги

Фотографии из семейного архива Кайровых и СУ СКР

Школьница из Томска спасла тонущую в реке подругу, но погибла сама; Ксению Кайрову посмертно наградили медалью «Доблесть и отвага».

Десятилетнюю жительницу Томска Ксению Кайрову посмертно наградили медалью «Доблесть и отвага». Школьница погибла прошлым летом, когда пыталась вытащить из реки свою тонущую подругу.

Инцидент произошёл в конце июня 2019 года в деревне Красная Горка Тегульдетского района, сообщает пресс-служба СУ СКР региона.

Ксения Кайрова приехала отдыхать в деревню на каникулы. Во время одной из прогулок томичка с двумя сверстницами пришли на берег реки Муны. Две из них решили искупаться.

Во время купания одна из девочек неожиданно начала тонуть. Ксения сразу бросилась на помощь. Ей удалось вытолкнуть подругу на берег, однако у самой сил уже не осталось, и вынырнуть на поверхность воды она не смогла. Погибшую школьницу нашли достаточно быстро.

Сегодня приказом главы СКР Александра Бастрыкина девочку посмертно наградили медалью «Доблесть и отвага», награду родителям вручил руководитель СК Томской области Андрей Щукин.

Напомним, 1 сентября новосибирского пятиклассника наградили за отважное тушение пожара.