«У нас в Сибири это называется "картошка"»: Локоть прокомментировал явку на выборах в Новосибирске

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть объяснил невысокую явку на выборах тем, что многие жители уехали на дачи; также он связал итоги голосования с отменой партийных списков.

Новосибирский градоначальник прокомментировал итоги прошедших выборов и явку, составившую чуть более 20 %. По словам Анатолия Локтя, такой уровень активности избирателей связан с тем, что многие жители в выходные находились на дачах и занимались заготовкой урожая. Об этом мэр заявил на брифинге 14 сентября.

«Что касается явки, то на ней сказалось время проведения голосования. Это уборка урожая, многие были на дачах. У нас в Сибири это называется коротким и ёмким словом — "картошка"», — объяснил Локоть.

Также мэр отметил, что на показателях явки отразилось и недавнее изменение политической системы в Новосибирске.

«Отмена партийных списков, изменение самой политической конструкции — это изменило и отношение избирателей, и саму конструкцию, которая стала более непредсказуемой. Кто-то видит в этом плюс, но мы — по совокупности факторов — считаем это отрицательным явлением», — добавил Локоть.

Напомним, ранее мэр Новосибирска назвал главный политический итог прошедших выборов.