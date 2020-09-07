Угрожает статьёй: Тарзан потребовал СМИ прекратить вмешательство в его отношения с Королёвой

Фотографии из аккаунта tarzan___official социальной сети Instagram

Сергей Глушко опубликовал в соцсети требование для СМИ и частных лиц; пользователей Сети возмутила его агрессия.

Сергей Глушко, известный как Тарзан, опубликовал в своём аккаунте Instagram пост с требованием к СМИ и частным лицам. Муж Наташи Королёвой потребовал не вмешиваться в их личные взаимоотношения, не публиковать подробности недавно разгоревшегося скандала и угрожал тем, кто продолжит освещать эту тему, несколькими статьями УК РФ.

«На днях многие СМИ, телеграм-каналы и иные распространители информации в нарушение установленных законами ограничений, без моего согласия и без согласия моей супруги Наташи Королевой распространили сведения о нашей частной и семейной жизни, сплетни, слухи и иную недостоверную информацию, в том числе, информацию из той сферы, которую мы относим к личной и семейной тайне. Указанными действиями нам причинен существенный вред, в том числе, моральный. В связи изложенным мы требуем прекратить любые вмешательства в нашу частную жизнь, и не допускать впредь в отношении нашей семьи никаких незаконных публикаций и иных действий», — написал Сергей Глушко (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Сиб.фм).

Он также пригрозил всем, кто продолжит освещать острую тему, статьями 23 и 24 Конституции России, 49 статьёй «Закона о СМИ» и другими.

Пользователей Сети шокировал и возмутил пост Глушко.

«Сами афишируете свою личную жизнь, а потом орёте...»;

«Страные требования. Выставлять всего себя на показ, провоцировать людей своими снимками и постами и потом предьявлять что кто то лезит в вашу личную жизнь..... вы себе льстите»;

«Серёжа, да всем наср@ть, что Вы требуете. это Инстаграм», — прокомментировали подписчики сообщение Тарзана.

Тем временем в СМИ уже появляются скриншоты переписки Глушко с любовницей, подтвердить или опровергнуть подлинность которых довольно сложно. Скандал набирает обороты.

Напомним, буквально сегодня были сообщения о том, что любовница Тарзана оказалась беременна от него.