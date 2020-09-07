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Ураганный ветер с ливнем надвигается на Новосибирск

сегодня 00:22

Фото Густаво Зырянов/Сиб.фм

В Новосибирске на неделе резко изменится погода; уже после 17 сентября в регионе ожидаются дожди и усиление ветра.

В течение текущей недели в Новосибирской области возможно ухудшение погоды. Такие данные приводит Западно-Сибирский Гидрометцентр. Согласно прогнозу ведомства, со вторника, 15 сентября, ожидается усиление ветра.

Порывы могут достигать 15-17 метров в секунду. Особенно сильный ветер ожидается ближе к концу недели.

Также на выходных возможно похолодание и выпадение осадков. Ожидаются проливные дожди и понижение температуры воздуха до +14 градусов.

Напомним, ранее сообщалось, что температура воздуха в среду составит +21 градус.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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