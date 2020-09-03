Ураганный ветер ждёт Новосибирск в конце недели

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В начале недели в городе будет настоящее бабье лето; однако к выходным картина резко переменится.

Синоптики предупредили о резкой перемене погоды в конце рабочей недели в Новосибирске. До пятницы будет тепло и солнечно.

По данным сервиса gismeteo.ru, в понедельник и вторник, 14 и 15 сентября, будет около +20 градусов. В среду, 16 сентября, столбик термометра достигнет своего пика — +23 градусов. Однако вместе с этим со среды начнутся грозы.

С пятницы, 17 сентября, по прогнозам в регион придёт ураганный ветер с порывами до 18 м/с. Также с 17 по 20 сентября ожидаются обильные осадки.

Напомним, в начале сентября ураганный ветер сдул три башенных крана в Тюмени.