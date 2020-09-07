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Установлено, как посещение ресторана влияет на заражение COVID-19

сегодня 22:05

Фото ©Shutterstock / Fotodom

Учёные продолжают исследовать пути и методы заражения COVID-19; посещение точек общественного питания повышает риски.

В США учёные исследовали более трёхсот человек в десяти штатах в одиннадцати лечебных учреждениях. Все участники исследования сдавали тесты на коронавирус вследствие наличия простуды. Результаты разделились практически поровну между теми, у кого коронавирус обнаружен и у кого – нет. Повседневная жизнь обеих групп не отличалась, за небольшим исключением – посещение ресторана. Об этом передаёт CNN.

Обладатели положительного результата на коронавирус в два раза чаще бывали в барах и ресторанах, чем те, у кого тест показал отрицательный результат.

В обеих группах высокий процент носителей медицинской маски: 71% — среди обладателей положительного теста и 74% — отрицательного. А вот контакт с больным COVID-19 подтвердило более 40% «положительных» и 14% «отрицательных» пациентов.

Напомним, 14 сентября в новосибирском «Векторе» рассказали о реакции добровольцев на вакцину.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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