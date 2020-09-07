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В Instagram Заворотнюк появилось первое за долгое время фото

сегодня 18:01

Фото podderzhka_azavorotnyuk/instagram.com

В Instagram Заворотнюк появилось первое за долгое время фото; актриса запечатлена совместно со своим мужем фигуристом Петром Чернышёвым.

Сторис в Instagram активно борющейся с онкологическим заболеванием мозга российской актрисы Анастасии Заворотнюк впервые за долгое время пополнился новой фотографией.

На снимке актриса запечатлена совместно со своим мужем фигуристом Петром Чернышёвым. 12 сентября супруги отмечают 12-ю годовщину совместной жизни. Ссылка в сообщении ведёт в аккаунт «Поддержка Анастасии Заворотнюк».

Последняя публикация в аккаунте актрисы была сделана 13 апреля. Сторис также давно не обновлялся.

Информация об ухудшении здоровья Анастасии Заворотнюк появилась летом 2019 года, когда она перестала появляться на публике. Врачи выявили у неё онкологию. Несколько месяцев она находилась в тяжёлом состоянии и не могла покинуть больничную палату. В настоящее время актриса находится в тяжёлом состоянии и помещена в медицинский центр.

Внешность актрисы Анастасии Заворотнюк, которая уже более года лечится от глиобластомы, претерпела сильные изменения. Актриса понимает, что химиотерапия сильно сказалась на её облике, поэтому не хочет показывать себя публике.

Напомним, обворовавшая российскую исполнительницу Наташу Королёву девушка оказалась беременна от Тарзана.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

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Теги

фотография
instagram
Анастасия Заворотнюк

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