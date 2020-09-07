В Кузбассе для пожилых вновь введён режим самоизоляции

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В Кузбассе для пожилых возобновлён режим самоизоляции; тем, кому за 64-ть могут выйти из дома только для посещения врача, аптеки, в магазин за продуктами.

Власти Кузбасса вновь ввели самоизоляцию для людей от 65 лет и старше из-за угрозы распространения COVID-19. Он будет действовать с 15 по 30 сентября, сообщили в региональном оперштабе.

"По указанию главного санитарного врача области для противодействия распространению COVID-19 для кузбассовцев в возрасте 65 лет и старше вводится режим изоляции в домашних условиях (самоизоляции). Ограничительная мера будет действовать с 15 по 30 сентября, — отмечается в сообщении.

Таким образом пожилые могут выйти из дома только для посещения врача, аптеки, салона оптики, в магазин за продуктами, а также посетить органы госвласти или местного самоуправления, МФЦ. Помимо этого, пожилым кузбасцам разрешено покидать жилища по семейным нуждам, а также оказывать помощь родственникам и в иных экстренных случаях.

В штабе при этом отметили, что режим самоизоляции может не применяться к руководству и сотрудникам предприятий, входящих в эту возрастную категорию, нахождение которых на рабочем месте является критически важным.

В Кузбассе по данным на 14 сентября зафиксированы 7809 случаев заражения коронавирусом, жертвами болезни стали 70 человек. К этому моменту в больницах, обсерваторах и на самоизоляции находятся 1906 человек, сняты с наблюдения 110 427 человек.

Напомним, врач признал скачок заболеваемости COVID формированием массового иммунитета у россиян.