В Новосибирске назвали обладателя «Золота Геленджика»

Фото ТНТ

Житель Новосибирска нашёл тайник, спрятанный телеканалом ТНТ в Нырымском сквере; Павел Зайков оказался проворнее других горожан и быстро определил точное местоположение приза.

В день старта нового всероссийского шоу «Золото Геленджика», где участники со всей России сражаются за килограмм золота, телеканал ТНТ решил не оставлять новосибирцев без сокровищ и спрятал клад в дупле клёна. Все, что нужно было сделать, чтобы найти тайник — это внимательно смотреть эфир ТНТ с премьерным выпуском шоу «Золото Геленджика».

Самым проворным и быстрым оказался 29-летний житель нашего города Павел Зайков. Он внимательно смотрел премьерный выпуск шоу и действовал точно по инструкции, а сразу по завершении программы сумел точно определить местоположение клада телеканала ТНТ.

«Ехал на машине и услышал по радио информацию о проведении интересной акции ТНТ. Включил вечером эфир, получил доступ к карте и сразу отправился с девушкой искать тайник. Нам повезло, что мы живём недалеко от Нарымского сквера, это позволило сэкономить время и быстрее других добраться до местоположения. Помимо нас в сквере было ещё несколько компаний, которые тоже искали приз. Я ехал с мыслью «победить» и испытал невероятную радость, когда нашёл «Золото Геленджика». Мне хотелось кричать от счастья! Мы сразу сообщили всем, кто искал, что тайник найден. Позвонили родным и друзьям и рассказали о выигрыше денежного приза, равного эквиваленту пяти грамм золота. Это моё первое участие в подобных конкурсах и первая победа. Я ещё не придумал, куда потрачу приз, но хочу сказать всем, что надо верить, участвовать и побеждать!» — поделился своими впечатлениями Павел Зайков.

Смотрите новое шоу «Золото Геленджика» каждое воскресенье в 19:00 на ТНТ и участвуйте в акциях телеканала. 16+

Напомним, ведущий телепередачи «Золото Геленджика» Иван Охлобыстин рассказал о своей работе.