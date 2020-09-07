В Новосибирске обработано 98 % избирательных бюллетеней

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Избирком сообщил об обработке 98 % бюллетеней; в голосовании приняли участие около трети жителей Новосибирской области.

В Новосибирской области обработали 98 % голосов, которые были на прошедших 13 сентября выборах.

«По предварительным данным, приняли участие в голосовании 28 % избирателей Новосибирской области. На данный момент отработано 98 % протоколов участковых избирательных комиссий. Всего у нас 2008 участковых избирательных комиссий», — сообщила председатель избиркома Ольга Благо во время конференции в агентстве ТАСС.

«Единая Россия» на выборах в Законодательное собрание набрала 38,15 % голосов, КПРФ — 16,66 %, ЛДПР — 6,99 %, «Партия пенсионеров» — 5,68 %, «Родина» — 3,25 %, экологическая партия — 2,66 %, партия «За правду» — 1,95 %, «Партия Роста» — 1,37 %.

27 мандатов получат представители от «Единой России», 6 мандатов — КПРФ, 2 мандата — «Родина» и 3 — самовыдвиженцы, шедшие на выборы по одномандатным округам.

На выборах в новосибирский горсовет победили 22 представителя «Единой России», 4 человека от ЛДПР, 8 кандидатов от КПРФ, по одному от партий «Зелёные» и «Родина», а также 14 самовыдвиженцев.

Напомним, губернатор Травников прокомментировал итоги выборов.