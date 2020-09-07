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В Новосибирской области коронавирус нашли ещё у 55 человек

сегодня 12:08

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирской области стала известна статистика по коронавирусу за сутки; выздоровели ещё 19 человек.

Ещё 55 человек заразились коронавирусом в Новосибирской области. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов на оперативном совещании штаба.

Общее количество заражённых составило 12 148 человек.

За прошедшие сутки выздоровели ещё 19 пациентов с коронавирусом. Всего с начала пандемии поправились 10 875 инфицированных.

Напомним, в Новосибирской области две школы ушли на карантин по коронавирусу.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

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Теги

Новосибирская область
Правительство Новосибирской области
коронавирус

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