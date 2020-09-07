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В Новосибирской области обработано 96 % избирательных бюллетеней

сегодня 12:28

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирской области продолжается подсчёт голосов на прошедших накануне выборах в Законодательное собрание; обработано 96 % бюллетеней.

Как сообщила глава областного избиркома Ольга Благо, в настоящее время в регионе обработано 96 % бюллетеней.

«Можно уже, подводя предварительные итоги, сказать о том, что выборы всех уровней, на всех избирательных кампаниях состоялись. И каких-либо нарушений, которые могли повлечь за собой признание итогов голосования или результатов выбора недействительными, не установлено», — заявила Благо.

По предварительным данным, половина депутатов Законодательного собрания Новосибирской области прошла по партийным спискам. Среди ещё 76 народных избранников лидируют представители партии «Единая Россия». Они получат 44 мандата.

КПРФ будут представлять 14 депутатов, ЛДПР — 6, партия «Новые люди» получает три кресла, столько же мест в парламенте займут самовыдвиженцы.

По два мандата достаются представителям партий «Пенсионеры за социальную справедливость», «Родина» и «Справедливая Россия».

Напомним, Сиб.фм опубликовал список победителей в горсовет Новосибирска.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Новосибирск

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