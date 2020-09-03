В Новосибирской области стартовал отопительный сезон

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Новосибирские власти отчитались о темпах подключения к отоплению; тепло есть в 10 % жилого фонда.

В восьми районах Новосибирской области начался отопительный сезон. Об этом сообщил министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов во время оперативного совещания штаба.

По данным Архипова, в 10 % жилого фонда области подано тепло.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что сегодня до 22:00 в 259 домах не будет горячей воды.

Напомним, СГК готова подключить отопление в Новосибирске до распоряжения мэра.