В ПФР новосибирцам рассказали, что такое «страховая пенсия» и как её оформить

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ПФР выделил на выплату пенсий новосибирцам 100 миллиардов рублей; в отделении Пенсионного фонда рассказали, кто может рассчитывать на страховую пенсию.

В текущем году Отделение ПФР по Новосибирской области направило на обеспечение пенсионных выплат уже порядка 100 миллиардов рублей, сообщают в пресс-службе ведомства.

Получателями пенсий в Новосибирской области являются около 835 тысяч пенсионеров (различных возрастов), 91 % из них являются получателями страховых пенсий.

Пенсионное законодательство предусматривает не только пенсии по старости, то есть при достижении определённого возраста. Помимо страховой пенсии по старости устанавливаются также страховые пенсии по инвалидности и по случаю потери кормильца.

Страховая пенсия по инвалидности назначается инвалидам при наличии страхового стажа, продолжительность которого не имеет значения. Однако для назначения страховой пенсии по инвалидности гражданину должна быть установлена группа инвалидности. Освидетельствование осуществляет федеральное учреждение медико-социальной экспертизы. На данный момент, с учётом эпидемиологической ситуации, это делается заочно. Кроме того, для получения пенсии по инвалидности страховой стаж должен быть не менее одного дня.

Страховая же пенсия по случаю потери кормильца назначается нетрудоспособным членам семьи умершего кормильца, состоявшим на его иждивении.

Кроме страховых пенсий органами ПФР устанавливаются пенсии по государственному пенсионному обеспечению.

Нетрудоспособным членам семей погибших военнослужащих, а также граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, устанавливается государственная пенсия по случаю потери кормильца.

Государственная пенсия по инвалидности назначается: военнослужащим, гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф, участникам Великой Отечественной войны, а также гражданам, награждённым знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Инвалидам 1, 2 и 3 группы, не имеющим страхового стажа, а также детям-инвалидам и инвалидам с детства назначается социальная пенсия по инвалидности.

Детям в возрасте до 18 лет, а также старше этого возраста, обучающимся по очной форме, до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до 23 лет, потерявшим одного или обоих родителей, устанавливается социальная пенсия по потере кормильца.

Если у гражданина отсутствует право на страховую пенсию по старости, ему устанавливается социальная пенсия по старости.

Кроме того, пенсионное законодательство предусматривает поэтапное изменение пенсионного возраста. Это касается как страховых пенсий, так и социальных.

Гражданам, которые не работали или не приобрели полноценного стажа, необходимого для установления страховой пенсии, либо не имеют нужного количества пенсионных коэффициентов, социальная пенсия назначается на 5 лет позже общеустановленного пенсионного возраста. Кстати, необходимый стаж, можно доработать, как и «добрать» недостающую сумму пенсионных коэффициентов.

Изменения в пенсионной системе, вступившие в силу в 2019 году, не затрагивают социальную пенсию по инвалидности и по случаю потери кормильца. Данные пенсии, как и раньше, назначаются безотносительно к общеустановленному пенсионному возрасту.

Помимо пенсий органы ПФР обеспечивают ещё 12 других видов выплат. В общей сложности в текущем году на обеспечение всех выплат по линии Пенсионного фонда Отделение ПФР по Новосибирской области уже направило 108 миллиардов рублей.

Напомним, 9 сентября стало известно, кому вернёт долги Пенсионный фонд России.