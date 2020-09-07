В реанимациях Новосибирска находятся 43 пациента с коронавирусом

Фото Михаила Докукина/Сиб.фм

В Новосибирской области умерли 397 заболевших коронавирусом; к аппаратам ИВЛ подключены пять пациентов.

В Новосибирской области скончались ещё три пациента с коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб по региону.

С начала пандемии жертвами коронавируса в области стали 397 человек.

«Скончались ещё три пациента – женщины в возрасте 67 лет, 69 лет и 83 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 397 человек», — говорится в сообщении.

В отделениях реанимации сейчас наблюдаются 43 пациента, пять человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Напомним, в двух новосибирских школах ввели карантин из-за коронавируса.