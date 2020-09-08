В России планируют разрешить вождение автомобиля с 16 лет

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Депутат Госдумы Василий Власов направил письмо начальнику Госавтоинспекции; депутат также предложил снизить возраст для получения водительских прав.

Депутат Госдумы Василий Власов предложил разрешить россиянам водить машину с 16 лет, сообщает RT со ссылкой на письмо парламентария начальнику Госавтоинспекции МВД Михаила Черникова.

Власов указал на то, что для молодых людей в возрасте 16-17 лет доступно официальное трудоустройство, многие из них переезжают в другой город и живут отдельно от семьи.

"Прошу вас рассмотреть целесообразность внесения изменений в законодательство в части снижения возрастного ценза, необходимого для управления легковым автомобилем в России, до 16 лет", — говорится в обращении.

Депутат также предложил снизить возраст, с которого можно начинать обучение для получения водительских прав категории "В", до 15 лет и шести месяцев.

По мнению Власова, такие изменения позволят молодым людям в более раннем возрасте включиться в экономические процессы, поскольку желание приобрести автомобиль может превратиться в стремление раньше начать трудовую деятельность и обрести финансовую независимость.

Напомним, 14 сентября в Госдуме заявили о поправках в законопроект о медицинском вмешательстве без согласия пациента.