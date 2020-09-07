В России состоялось свыше 9 тыс. избирательных кампаний различного уровня и местных референдумов

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Выборы разного уровня состоялись в 83 регионах России; из-за пандемии было решено проводить не Единый день голосования, а развернуть процедуру на три дня.

Выборы в России шли 11 – 13 сентября, что обусловлено обстановкой с коронавирусом – пришлось местным избиркомам принимать решение о выборах на протяжении трёх дней, но 13 сентября было основным днём, а 11 и 12 – дополнительными, сообщает ТАСС. Это было сделано для защиты здоровья избирателей.

Выборы различного уровня и местные референдумы превысили 9 тысяч.

Напомним, 14 сентября экзитполы показали, что ЕР в Новосибирской области набрала 37,9% в Законодательном собрании.